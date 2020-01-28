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نتنياهو سيطالب الحكومة بالموافقة على ضم جزء من الضفة الغربية.. الأحد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:59 م
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بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الفجر
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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيطلب من الحكومة الموافقة على ضم جزء من الضفة الغربية الأحد المقبل.

وسبق أن قال نتنياهو، إن خطة السلام الأمريكية تقضي بأن تكون العاصمة الفلسطينية المقترحة في ضاحية أبوديس على أطراف القدس.

وأكد نتنياهو للصحفيين بعد أن قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام، أن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وأعلن ترامب عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

وأكد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي، أن دول المنطقة أدركت أن الإرهاب هو العدو المشترك للجميع، وتابع قائلا"الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل". 

وأوضح أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكدا أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل. 

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع قائلًا: "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل". 

وشارك مئات الفلسطينيين في مظاهرة بغزة، مساء الثلاثاء، دعت لها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضاً لما وصفته "صفقة ترامب- نتنياهو".

كما دعا الأردن إلى اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، السبت المقبل؛ لبحث خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء.

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