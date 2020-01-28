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وكيل نجم أياكس في برشلونة لإنهاء الصفقة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:58 م
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بوابة الفجر
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اكدت تقارير صحفية إسبانية على أن وكيل أعمال الصربي تاديتش مهاجم فريق أياكس الهولندي سيصل غدا لبرشلونة للتفاوض حول الصفقة.


وفتح برشلونة مفاوضات في الساعات الجارية مع وكيل أعمال تاديتش للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بشهر يناير بعد فشل التوقيع مع رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا.


وانسحب برشلونة من صفقة التعاقد مع مورينو مهاجم فالنسيا لعدم قدرة النادي على تلبية مطالب الخفافيش بعد طلب الحصول على 60 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات اللاعب.


ووفقاً لشبكة سكاي سبورت فإن وكيل أعمال الصربي تاديتش سيصل يوم غد لمدينة برشلونة للتفاوض على بنود العقد وهناك علاقة جيدة بين إدارة الناديين قد تسهل من إتمام الصفقة بشكل رسمي في الساعات القادمة.
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