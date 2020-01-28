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الوزراء: نقل "الخارجية" للعاصمة الإدارية.. والمبنى القديم سيتبع الصندوق السيادي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:00 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض مباني الوزرات ستدخل ضمن الأصول المستغلة من قبل الصندوق السيادي المصري، بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن انتقال معظم الوزارات إلى العاصمة الإدارية سيكون على عدة مراحل، والوزارات التي ستنقل دفعة واحدة إلى العاصمة الإدارية ستؤول على الفور للصندوق السيادي المصري.

وتابع أن أقرب الوزارات التي ستنتقل إلى الصندوق السيادي هي وزارة الهجرة، وأتصور أن تنتقل وزارة الخارجية ككتلة واحدة إلى العاصمة الإدارية سريعًا، وبالتالي سيؤول مبنى الخارجية للصندوق السيادي.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الخارجية مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الحكومة

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