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البابا تواضروس يلتقي برئيسات أديرة الراهبات بالقاهرة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:59 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي، بالقاهرة اليوم الثلاثاء، رئيسات أديرة الراهبات بالقاهرة، ومعهن بعض من راهبات أديرتهن، حيث قدمن لقداسته التهنئة بمناسبة الأعياد التي احتفلت بها الكنيسة الفترة الماضية.

تكون وفد الراهبات الرئيسات من:

تماف كيرية رئيسة دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة.

تماف أدروسيس رئيسة دير الأمير تادرس بحارة الروم.

تماف تكلا رئيس دير الشهيد مارجرجس بمصر القديمة .

تماف أثناسيا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة .

تماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة.
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البابا تواضروس

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