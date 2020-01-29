البنك المركزي: مصر لن تعاني من أي صدمات أخرى

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن أكبر مؤسسات تمتلك أموال في العالم هي صناديق الاستثمار وليس البنوك، وعندما يحدث خلافًا أو مخاطر اقتصادية مثل الحرب التجارية بين الصين وأمريكا تذهب الأموال إلى الولايات المتحدة الامريكية، لأنها أكثر أماكن العالم آمانًا.



وتابع "عامر"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن مصر سحب منها مبالغ كبيرة في عام 2018 مبالغ كبيرة، ولكن قمنا بتوفير هذه المبالغ بعد ذلك، مشيرًا إلى أن مصر جزءًا من الاقتصاد العالمي وأصبحت سوق مفتوح.



وأشار إلى أن مصر أصبحت حاليًا مستقرة، ولن تعاني من أي صدمات أخرى، وقادرة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الحالي بما تمتلكه من موارد اقتصادية، معقبًا: "الفترة الماضية كانت صعبة ولكنها كانت ثرية".

