Advertisements
Advertisements
Advertisements

البنك المركزي: مصر لن تعاني من أي صدمات أخرى

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:10 ص
Advertisements
محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي
كساب أحمد
Advertisements
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن أكبر مؤسسات تمتلك أموال في العالم هي صناديق الاستثمار وليس البنوك، وعندما يحدث خلافًا أو مخاطر اقتصادية مثل الحرب التجارية بين الصين وأمريكا تذهب الأموال إلى الولايات المتحدة الامريكية، لأنها أكثر أماكن العالم آمانًا.

وتابع "عامر"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن مصر سحب منها مبالغ كبيرة في عام 2018 مبالغ كبيرة، ولكن قمنا بتوفير هذه المبالغ بعد ذلك، مشيرًا إلى أن مصر جزءًا من الاقتصاد العالمي وأصبحت سوق مفتوح.

وأشار إلى أن مصر أصبحت حاليًا مستقرة، ولن تعاني من أي صدمات أخرى، وقادرة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الحالي بما تمتلكه من موارد اقتصادية، معقبًا: "الفترة الماضية كانت صعبة ولكنها كانت ثرية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظ البنك المركزي طارق عامر المخاطر الاقتصادية أخبار

أخبار تهمك

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء.. أجواء غائمة وأمطار

منذ نصف ساعة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 8 ساعات

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 14 ساعة

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ حوالي 8 ساعات

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ حوالي 8 ساعات

بوابه التعليم الاساسي | معرفة كشف نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2020 برقم الجلوس "كل المحافظات".. استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 8 ساعات

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 8 ساعات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ حوالي 8 ساعات

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 13 ساعة

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أماني فاخر: 5.2 % نمو في الاقتصاد المصري وفقَا لتقرير أفاق الاقتصاد العالمي

"بدرة": الاقتصاد المصري يحتل المركز الثالث على مستوى العالم في معدلات النمو

مع اقتراب نهاية فترة ولايته .. أهم محطات طارق عامر فى رئاسة البنك المركزي

محافظ البنك المركزي: مصر مرت من الأزمة بنجاح.. والوضع الاقتصادي بخير (فيديو)

البنك المركزي يزف بشرى سارة عن السياحة (فيديو)

"المركزي": إيرادات الغاز أصبحت صفرًا بعدما كانت 3 مليارات دولار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

11:12 م

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

11:15 م

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

11:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status