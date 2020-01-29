"المركزي": إيرادات الغاز أصبحت صفرًا بعدما كانت 3 مليارات دولار



ولفت محافظ البنك المركزي، إلى أن تحويلات المصر يين في الخارج حققت نتائجًا كبيرةً في الفترة الأخيرة، وهذا بسبب الثقة في السياسة النقدية للبنك المركزي.

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن نسبة العجز في الميزان التجاري البترولي كانت تصل إلى لـ3.7 مليار دولار، والآن حدث وفر كبير، بسبب تحقيق قطاع البترول زيادة بنسبة 4 مليار دولار.وتابع "عامر"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن إيرادات مصر من الغاز أصبحت صفرًا، بعدما كانت تصل لـ3 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي زاد بسبب عمل بعض القطاعات بشكل جدي.