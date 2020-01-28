Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدًا.. عرض فيلم "الفارس والأميرة"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
نشرت لقاء الخميسي، مقطع فيديو جديد لفيلمها الجديد الذي يحمل اسم "الفارس والأميرة"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت لقاء، على مقطع الفيديو قائلة:"ي انتظاركم غدًا الاربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٠ في سينمات مصر اول فيلم رسوم متحركة سينمائي مصري مافيش ".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"دمتي بتألق وبريق النجاح والجمال الدائم" وأضاف آخر"منتظرين".

ويذكر أن فيلم "الفارس والأميرة" عرض في مهرجان الجونة، وتدور أحداثة حول الفارس العربي محمد بن القاسم الثقافي، والفيلم من بطولة الفنان محمد هنيدي ودنيا سمير غانم والفيلم من إنتاج سعودي مصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ 42 دقيقة

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ أقل من نصف ساعة

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة

منذ ساعة و 12 دقيقة

وكيل نجم أياكس في برشلونة لإنهاء الصفقة

منذ ساعة

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ ساعة الا ربع

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ ساعة الا ربع

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ ثلث ساعة

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ ساعة الا ربع

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ 43 دقيقة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ 43 دقيقة

بوابه التعليم الاساسي | معرفة كشف نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2020 برقم الجلوس "كل المحافظات".. استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية

منذ أقل من نصف ساعة

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بفستان "فوق الركبة".. لقاء الخميسي تُشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

"بعلبة سجاير".. محمد هنيدي ينشر صورة نادرة له في مرحلة الطفولة

شاهد.. لقاء الخميسي وريهام حجاج يُشعلان إنستجرام في أحدث ظهور لهم

لقاء الخميسي تعود للغناء بأغنيه سينجل

لقاء الخميسي تروج لفيلم "الفارس والأميرة"

تعرف على موعد عرض فيلم "الفارس والأميرة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

11:15 م

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة

10:45 م

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

11:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status