غدًا.. عرض فيلم "الفارس والأميرة"

نشرت لقاء الخميسي، مقطع فيديو جديد لفيلمها الجديد الذي يحمل اسم "الفارس والأميرة"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت لقاء، على مقطع الفيديو قائلة:"ي انتظاركم غدًا الاربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٠ في سينمات مصر اول فيلم رسوم متحركة سينمائي مصري مافيش ".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"دمتي بتألق وبريق النجاح والجمال الدائم" وأضاف آخر"منتظرين".



ويذكر أن فيلم "الفارس والأميرة" عرض في مهرجان الجونة، وتدور أحداثة حول الفارس العربي محمد بن القاسم الثقافي، والفيلم من بطولة الفنان محمد هنيدي ودنيا سمير غانم والفيلم من إنتاج سعودي مصري.