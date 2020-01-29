البنك المركزي يزف بشرى سارة عن السياحة (فيديو)

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاستقرار الاقتصادي الذي حدث الفترة الأخيرة، جاء نتيجة تضحيات رجال الشرطة والداخلية في سيناء، إلى جانب ما قام به رجال الاقتصاد والسياسة.



وتابع "عامر"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن موارد السياحة انخفضت بنسبة 75% بعد سقوط الطائرة الروسية، وهذا ضربة قوية للنقد الأجنبي في مصر، وأدى لاختلال في ميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أن الاستقرار الأمني مهمًا جدًا للوضع الاقتصادي.



ولفت محافظ البنك المركزي، إلى أن السياحة عادت بقوة، وأرقام السياحة الفترة الماضية سجلت 12.6 مليار دولار، وهذا أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية.

