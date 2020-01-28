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شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:03 م
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فرقة العبايدة والبشارية
فرقة العبايدة والبشارية
لمياء علي - تصوير: محمد فتحي
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انطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتقام تحت عنوان "مصر أفريقيا- ثقافة التنوع"، وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها، ولقد خطفت فرقة العبايدة والبشارية الأنظار برقصهم على الأنغام التراثية بالسيوف والدرع.

جدير بالذكر أن المعرض شهد توافد مستمر للعديد من الشباب والاسر المصرية على المعرض حرصًا منهم على حضور فعليات اليوم الثاني لمعرض الكتاب، كما شهدت بوابات معرض الكتاب تكثفا أمنيا لاستقبال الجمهور.
شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)
شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)
شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)
شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)
شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)
شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)
شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)
شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)
شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)
شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)
شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)
شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)
شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)
شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)
شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)
شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)
شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)
شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)
شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)
شاهد.. قبيلتا العبايدة والبشارية ترقص بالسيوف في معرض الكتاب (فيديو وصور)
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