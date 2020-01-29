ما هي مؤسسات الإعاقة من "التضامن" وشروط القبول بها

أسس قطاع الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن، ​مؤسسات تقوم على رعاية وتأهيل الحالات التي تعاني من أكثر من إعاقة ما عدا إعاقة كف البصر، كما تقوم بتوفير المهنة التي تتناسب مع إعاقة كل حالة على حدة، وكذلك البرامج الرياضية المناسبة لطبيعة الإعاقة، وتستهدف الفئة من ذوي الإعاقة.



وتقبل المؤسسة ذوي الإعاقة من سن القبول بالقسم الداخلي من (8) سنوات إلى (18) سنة، وسن القبول بالقسم الخارجي حسب امكانيات كل مؤسسة، على أن يخلو طالب الخدمة من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية أو الصرعية أو غير المستقرة.



وينتمي المعاق إلى أسرة تتولى شؤونه وتتعاون مع المؤسسة للعمل على تكيف المعاق داخل المؤسسة وخارجها.



وللمتقدمين لابد أن يكون محولًا من إحدى الجهات المعنية بالتأهيل أو من تلقاء نفسه، ويقدم المستندات التالية: صورة شهادة الميلاد، و4 صور شخصية، صورة البطاقة أو إثبات الشخصية، وطلب إلتحاق، وبحث اجتماعى، واختبار ذكاء، وتقرير طبي​.