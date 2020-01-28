رئيس جامعة كفرالشيخ يكشف لـ "الفجر" مصير الطلاب الصينين بعد "كورونا"

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه يوجد 3 طلاب صينين يدرسون في الجامعة، وذلك في إطار برنامج تعليم اللغة العربية في بروتوكول بين الجامعة ومؤسسات صينية تعليمية.



وأضاف دسوقي، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هؤلاء الطلاب موجودين في الجامعة منذ شهر أكتوبر الماضي أي قبل ظهور فيروس "كورونا" في الصين بثلاث شهور، مما ينفي قطعا إصابتهم أو الإشتباه بإصابتهم بالفيروس القاتل؛ فضلا عن أنهم لن يعودوا إلى الصين إلا في أكتوبر القادم لا قبل ذلك ولن يعودوا مرة أخرى.



وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الجامعة تضم عدد كبير من الطلاب الوافدين ما بين صينين وسوريين وسودانيين وكويتين وغير ذلك من الجنسيات المختلفة، وأن الجامعة تفخر بهم وتعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم لإظهار الجامعة في أحسن صورة والتي تمثل صورة مصر.



يذكر أن فيروس "كورونا" قد بدأ ظهوره في مدينة ووهان الصينية والذي تم عزلها مؤخرا ما أدى إلى مصرع وإصابة المئات؛ إلا أن الفيروس قد نجح في الوصول إلى عدة دول أخرى.