Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار النفط تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:08 م
Advertisements
أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
Advertisements

تعافت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد 6 جلسات من التراجع مع التلويح بخفض الإنتاج وسط مخاوف من أن فيروس "كورونا" 

ومن المقرر إعلان بيانات أولية من معهد البترول الأمريكي بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر الأرقام الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً الأربعاء.

وصعد سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 53.48 دولار للبرميل.

وارتفع سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 59.48 دولار للبرميل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا خام نايمكس خام برنت أسعار النفط

أخبار تهمك

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ 10 دقائق

عاجل.. أول تعليق رسمي لمصر على صفقة القرن

منذ ساعة الا ربع

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري kora star

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

منذ ساعتين و 46 دقيقة

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 4 ساعات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ 10 دقائق

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة| مشاهدة مباراة الزمالك أون سبورت بدون تقطيع| رابط تايم سبورت ماتش الزمالك shoot zamalek

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ 14 دقيقة

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ 10 دقائق

مفاجأة جديدة في ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أحصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ 12 دقيقة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ 11 دقائق

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ON Sport 1 (أون سبورت) بث مباشر مباراة الزمالك ودجلة مجانآ - Yalla shoot

منذ حوالي 3 ساعات

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ 9 دقائق

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار النفط تواصل التراجع بنهاية التعاملات.. وخام "برنت" يتخلي عن مستوي 62 دولار

أسعار النفط تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الخميس.. وخام "برنت" يعود لمستوي 62 دولار

أسعار النفط تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء.. و"برنت" يعود لمستوي 62 دولار

أسعار النفط ترتفع بنهاية التعاملات.. و"برنت" فوق مستوي الـ 63 دولار

أسعار النفط ترتفع بنهاية التعاملات بعد جلسة متقلبة

أسعار النفط تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:15 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

10:15 م

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

06:51 م

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

07:42 م

أحصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

10:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status