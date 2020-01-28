أسعار النفط تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء





تعافت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد 6 جلسات من التراجع مع التلويح بخفض الإنتاج وسط مخاوف من أن فيروس "كورونا"





ومن المقرر إعلان بيانات أولية من معهد البترول الأمريكي بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر الأرقام الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً الأربعاء.





وصعد سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 53.48 دولار للبرميل.





وارتفع سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 59.48 دولار للبرميل.