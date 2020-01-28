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الجزيرة القطرية تشن هجوماً إعلامياً على حكومة السودان

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:08 م
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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كثف الإعلام القطري خلال الأيام الماضية هجومه على حكومة دولة السودان الجديدة، إذ رغبت قطر من خلال إعلامها تشويه صورة الحكومة، من خلال ترويج شائعات تسبب في أزمات سياسية.

ففي الأيام الماضية تعمدت قناة "الجزيرة" القطرية، أن تبرز عناوين خبرية كاذبة وفاسدة، إضافة إلى ذلك كثفت حملتها ضد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي. 

وفي وقت سابق نشرت الجزيرة القطرية خبرًا كاذبًا، حول لقاء بين مدير المخابرات السودانية صلاح عبد الله قوش، ومسئولين من الموساد للتوافق على توليه الحكم في السودان خلفاً للرئيس المعزول عمر البشير.

ودفعت هذه الحملة المخابرات السودانية للرد على تلك الأكاذيب ببيان حول تلك الشائعة، حيث كذب ما بثته قناة الجزيرة حول لقاء المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني برئيس الموساد الإسرائيلي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انعقد الشهر الماضي.

وأكد الجهاز أن الخبر عار من الصحة تماما ويفتقد للمهنية والموضوعية وطالبها بالتحري وتوثيق أخبارها قبل بثها، كما زعمت عدة وسائل إعلام قطرية أن البرهان، يعمل على تصعيد الأمور السياسية في اليمن.

جدير بالذكر، أنه موجة التحريض والتشويه الإعلامية القطرية، بدأت مع سقوط الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل 2019، وتولي مجلس عسكري بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان واعتبر السودانيون هذا التصعيد ماهو الا تدخل في شؤون بلادهم.

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