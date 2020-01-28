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محافظ البحر الأحمر: ندرس إنشاء وحدة متخصصة لـ "السفاري"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:08 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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استعرض اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، مقترح إنشاء وحدة متخصصة مسئولة عن قطاع السفاري بالمحافظة، وإصدار التصاريح الخاصة برحلات السفاري البري، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بالديوان العام، بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه أكد المحافظ أن الهدف من إقامة هذه الوحدة هو تأمين وتنظيم رحلات السفاري بصحراء البحر الأحمر، مشيرا إلي أهمية تلك الرحلات لدي السياح الوافدين للمحافظة.

وفي نهاية الإجتماع تم الاتفاق على دراسة المقترح بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة حتي يتم الوصول إلي الصورة النهائية لتلك الوحدة.
محافظ البحر الأحمر: ندرس إنشاء وحدة متخصصة لـ "السفاري"
محافظ البحر الأحمر: ندرس إنشاء وحدة متخصصة لـ "السفاري"
محافظ البحر الأحمر: ندرس إنشاء وحدة متخصصة لـ "السفاري"
محافظ البحر الأحمر: ندرس إنشاء وحدة متخصصة لـ "السفاري"
محافظ البحر الأحمر: ندرس إنشاء وحدة متخصصة لـ "السفاري"
محافظ البحر الأحمر: ندرس إنشاء وحدة متخصصة لـ "السفاري"
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الكلمات المفتاحية

مصر السفاري البحر الاحمر اخبار

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