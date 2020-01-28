الأهلي السعودي يتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

تمكن الأهلي السعودي من تحقيق الفوز أمام نظيره استقلال الطاجيكي، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2020.





حسم الشوط الأول من اللقاء بين الأهلي واستقلال دوشنبه بالتعادل السلبي دون أهداف، بعد استحواذ شبه متكامل لفريق أهلي جدة.





وفي الشوط الثاني، استطاع يوسف بلايلي أن يسجل هدف فوز الأهلي في الدقيقة 90+1 من ركلة جزاء احتسبت لفريقه، بعد تبادل الهجمات بين الفريقين.





لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون رد، وبهذه النتيجة فقد تأهل الأهلي السعودي إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.





ويتواجد أهلي جدة في المجموعة التي تضم، الشرطة العراقي، والوحدة الإماراتي، والإستقلال الإيراني.



