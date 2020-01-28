Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تعليق من رئيس جامعة القاهرة بعد خلافه مع شيخ الأزهر (فيديو)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المناقشة بينه وبين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بشأن تطوير علوم الدين، خلال فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي مجرد خلاف في إطار من الاحترام المتبادل.

وأشار "الخشت"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن الرأي الذي طرحه كان مخالف لرأي الطيب، حيث أنه طالب بتطوير علوم الدين حتى تلائم العصر، وأن يكون هنااك علوم تفسير وحديث وفقه جديدة، معقبا: "أنا مسلم ولست أشعري".

واعتبر رئيس جامعة القاهرة، أن الخلاف في الرأي ظاهرة صحية، مطالبا أن يكون هناك خطاب ديني جديد، حيث أن الخطاب القديم يناسبا عصره، ولكن الآن نعيش في عصر جديد، وهناك تطور في العلوم الإنسانية، معلقا: "يجب تطوير علوم الدين وليس إحياؤها".

وأضاف أنه لابد من التمييز بين المقدس والبشري في فهم علوم الدين، منوها بأن شيخ الأزهر ربما يكون حمل حديثه بعض المعاني الموجودة في بعض التيارات، معقبا: "شيخ الأزهر رد على حاجات مقولتهاش".

وتابع أن التراث عمل بشري نأخذ منه ما يناسبنا، ونترك ما يخالفنا فيه، معقبا: "لست مع من يقدسون التراث بشكل كامل، أو يرفضونه بشكل كامل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شيخ الأزهر سلامي جامعة القاهرة تجديد الفكر الإسلامي تجديد الفكر الدكتور محمد عثمان الخشت الخشت الأزهر أحمد الطيب

أخبار تهمك

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة| مشاهدة مباراة الزمالك أون سبورت بدون تقطيع| رابط تايم سبورت ماتش الزمالك shoot zamalek

منذ حوالي 3 ساعات

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ أقل من 5 دقائق

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ 5 دقائق

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ON Sport 1 (أون سبورت) بث مباشر مباراة الزمالك ودجلة مجانآ - Yalla shoot

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري kora star

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

الآن

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ 5 دقائق

عاجل.. أول تعليق رسمي لمصر على صفقة القرن

منذ أقل من ساعة

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ أقل من نصف ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة جديدة في ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ أقل من دقيقتين

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ أقل من 5 دقائق

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ 7 دقائق

موضوعات متعلقة

"الخشت": نحتاج إلي تأسيس عقل مصري جديد.. ويجب التخلص من ثقافات التآمر والتبرير (صور)

"الخشت" عضوًا بمجلس أمناء أكاديمية الأوقاف المصرية

"فيلسوف التجديد" لرئيس جامعة القاهرة بمعرض الكتاب

رئيس جامعة القاهرة: تجديد الخطاب الديني يشبه ترميم بناء قديم

تعليق ناري من شيخ الأزهر على رئيس جامعة القاهرة.. و"الخشت" يرد

رئيس جامعة القاهرة: نريد منهج تفسير جديد للقرآن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:27 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

10:30 م

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

10:28 م

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

06:51 م

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

10:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status