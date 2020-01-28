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النواب الأردني: إعلان خطة ترامب "يوم أسود" يذكرنا بوعد بلفور

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:43 م
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عاطف الطراونة
عاطف الطراونة
الفجر
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 وصف رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة ، مساء الثلاثاء، إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يوم أسود ومشؤوم للقضية الفلسطينية و يذكرنا بوعد بلفور.

وقال الطراونة في تصريحات لتلفزيون المملكة الرسمي عقب إعلان ترامب خطته، إن هذه الخطة مرفوضة جملة وتفصيلا من الشعبين الأردني والفلسطيني.  

واعتبر أن "صفقة القرن هذه معادلة من طرف واحد وإهداء مجاني لإسرائيل"، مشيرا إلى عدم قبولها من "أي مواطن عربي أو منصف في العالم". 

وأعلن ترامب عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

وأكد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي، أن دول المنطقة أدركت أن الإرهاب هو العدو المشترك للجميع، وتابع قائلا"الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل". 

وأوضح أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكدا أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل. 

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع قائلًا: "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل". 

وشارك مئات الفلسطينيين في مظاهرة بغزة، مساء الثلاثاء، دعت لها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضاً لما وصفته "صفقة ترامب- نتنياهو".

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يوم اسود وعد بلفور صفقة القرن رئيس مجلس النواب الأردني رؤ أوضح

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