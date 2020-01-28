Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس مدينة سفاجا تناقش خطة تطوير المدينة مع رئيس موانئ البحر الأحمر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
عقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، بديوان الوحدة المحلية لمدينة سفاجا اجتماع مع اللواء خالد زهران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لمناقشة خطة تطوير مدينة سفاجا ومنظومة العمل والتنظيم ما بين العاملين داخل وخارج ميناء سفاجا.

وأكدت المغربي أنه تم مناقشة وبحث عدة موضوعات من أهمها تطوير ساحة النقل الثقيل، كما ناقش الاجتماع تسعيرة نقل الركاب والأمتعة من داخل وخارج الميناء وحتى موقف النقل الخفيف.

وأشارت إلى أنه تم مناقشة أيضًا مشاكل السائقين العاملين بنطاق الميناء، وعملية الشحن للأفراد والوكلاء، الشركات العاملة بالميناء والارض المخصصة لا نشاء المحطة متعددة الاغراض بسفاجا. 

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس الإدارة العامة لموانئ البحر الأحمر درع الهيئة لرئيس مدينة سفاجا تعبيرًا عن مجهودها في إطار تسير الأعمال.

حضر الاجتماع المهندس ملاك يوسف أسعد، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بهيئة موانئ البحر الأحمر والعميد محمد المنشاوي، نائب مدير هيئة ميناء سفاجا والدكتور نبيل شعبان رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية عدد من مديري الإدارات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
رئيس مدينة سفاجا تناقش خطة تطوير المدينة مع رئيس موانئ البحر الأحمر
رئيس مدينة سفاجا تناقش خطة تطوير المدينة مع رئيس موانئ البحر الأحمر
رئيس مدينة سفاجا تناقش خطة تطوير المدينة مع رئيس موانئ البحر الأحمر
رئيس مدينة سفاجا تناقش خطة تطوير المدينة مع رئيس موانئ البحر الأحمر
رئيس مدينة سفاجا تناقش خطة تطوير المدينة مع رئيس موانئ البحر الأحمر
رئيس مدينة سفاجا تناقش خطة تطوير المدينة مع رئيس موانئ البحر الأحمر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر مدينة سفاجا الوحدة المحلية لمدينة سفاجا اخبار

أخبار تهمك

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ 13 دقيقة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ 12 دقيقة

مفاجأة جديدة في ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري kora star

منذ أقل من ساعتين

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ 12 دقيقة

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ ربع ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ON Sport 1 (أون سبورت) بث مباشر مباراة الزمالك ودجلة مجانآ - Yalla shoot

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

منذ ساعتين و 48 دقيقة

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة| مشاهدة مباراة الزمالك أون سبورت بدون تقطيع| رابط تايم سبورت ماتش الزمالك shoot zamalek

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق رسمي لمصر على صفقة القرن

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ 11 دقائق

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أحصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ 14 دقيقة

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ البحر الأحمر ورئيس هيئة الموانئ يبحثان إنشاء مارينا سياحي جديدة بالغردقة (صور)

إغلاق ميناء شرم الشيخ.. ووصول 32 ألف طن ألومونيوم إلى سفاجا

تداول 459 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم

محافظ البحر الأحمر يستقبل رئيس هيئة الموانئ

رئيسة مدينة سفاجا لـ"لفجر": مكتبي مفتوح للجميع للعمل سويا من أجل رفعة هذا الوطن

"الفجر" تجري معايشة مع أول سيدة تتولى منصب رئيس مدينة بالبحر الأحمر (فيديو وصور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:15 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

10:15 م

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

06:51 م

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

07:42 م

أحصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

10:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status