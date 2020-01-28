رئيس مدينة سفاجا تناقش خطة تطوير المدينة مع رئيس موانئ البحر الأحمر



وفي نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس الإدارة العامة لموانئ البحر الأحمر درع الهيئة لرئيس مدينة سفاجا تعبيرًا عن مجهودها في إطار تسير الأعمال.



حضر الاجتماع المهندس ملاك يوسف أسعد، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بهيئة موانئ البحر الأحمر والعميد محمد المنشاوي، نائب مدير هيئة ميناء سفاجا والدكتور نبيل شعبان رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية عدد من مديري الإدارات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.



عقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، بديوان الوحدة المحلية لمدينة سفاجا اجتماع مع اللواء خالد زهران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لمناقشة خطة تطوير مدينة سفاجا ومنظومة العمل والتنظيم ما بين العاملين داخل وخارج ميناء سفاجا.وأكدت المغربي أنه تم مناقشة وبحث عدة موضوعات من أهمها تطوير ساحة النقل الثقيل، كما ناقش الاجتماع تسعيرة نقل الركاب والأمتعة من داخل وخارج الميناء وحتى موقف النقل الخفيف.وأشارت إلى أنه تم مناقشة أيضًا مشاكل السائقين العاملين بنطاق الميناء، وعملية الشحن للأفراد والوكلاء، الشركات العاملة بالميناء والارض المخصصة لا نشاء المحطة متعددة الاغراض بسفاجا.