أحمد موسى: الاحتلال التركي تسبب في إقالة رئيس وزراء قطر.. (فيديو)



وتابع: "هذا الحديث وصل لـ أمير قطر؛ لأن هذا الحديث يمثل أنه ضد الاحتلال التركي لبلاده أي لديه موقف؛ لذلك دفع الثمن بإقالته".



كشف الإعلامي أحمد موسى عن أسباب تقديم رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، استقالته لتميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر والذي قبلها، مشيرًا إلى أنها ليست استقالة ولكن إقالة.وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن سبب إقالة رئيس وزراء قطر هو رفضه للاحتلال التركي داخل بلاده، مشيرًا إلى أن "عبدالله" أثناء حديث عفوي في عزاء والدته قال إنه يخشى من عدم خروج الأتراك من قطر بعد أن جاءوا بهم بنفسهم، معلقا: "كلام حق.. مش هيخرجوا من قطر احتلوا قطر".