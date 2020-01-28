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رشا قلج: سعيدة بعودة الريادة لمصر بإفريقيا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:41 م
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رشا قلج
رشا قلج
الفجر الفني
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شهد معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51، اليوم الثلاثاء، مشاركة وحضور الدكتورة رشا قلج الحائزة على لقب المصرية الأكثر تأثيرا فى إفريقيا لعام 2019 من مجلة "نيو أفريكان" الإنجليزية.

وأدارت اللقاء الدكتورة سلمى أنور، التي تحدثت عن "قلج" قائلة: إنها اختارت أن تنحاز إلى الإنسان الإفريقي المهمش والضعيف الذي نشأ في ظروف صعبة، كما لفتت النظر إلى نشأتها كمصرية سكندرية، وهي ليست ابنة ذات ثقافة مغلقة. 

وفي بداية حديثها، تقدمت قلج، بالشكر على دعوتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرة إلى أنها تشعر بالشغف لهذا اللقاء منذ تم دعوتها، كما أوضحت أنها تعمل في إفريقيا منذ عام 2012.

وأردفت قلج، أنها ولدت في الإسكندرية، إحدى المدن الساحلية التي بها تقبل أكثر للحضارات، كما أنها عاشت في دبي لمدة 24 سنة، أدت أيضا إلى تغيير كبير في حياتها، ومن خلالها اكتسبت خبراتها الحياتية والعملية.

وأكدت أنه بمجرد طرح فكرة عملها بأفريقيا، شعرت بالقلق لعدم معرفتها طبيعة تلك البيئة، ولكنها اكتشفت بعد وصولها أن أفريقيا تتناسب مع طبيعتها، وشعرت أنها يمكنها حل مشكلات القارة السمراء بفضل خبراتها، مؤكدة أن زيارتها لإفريقيا "39 دولة" أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتها. 

كما وجهت دعوتها للمصريين والشباب، أن يذهبون لإفريقيا، فهناك فرص كثيرة هناك، يمكن استغلالها للنجاح والتميز. 

وتحدثت الدكتورة رشا قلج عن مفاجأتها من رجوع مصر لريادتها في إفريقيا، مؤكدا على ترحيب إفريقيا بنا كمصريين، وأنها تدين بنجاحها للدولة المصرية، فمصر لها وقع غريب على الأفارقة، كما أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي انعكس على موقف إفريقيا تجاه المصريين.

وأشارت قلج، خلال كلمتها، إلى أن مؤسستها تمكنت من تدريب أول فريق طبى لعلاج العقم للرجال والنساء بعدد من دول القارة السمراء، لافتة إلى مبادرتها لعلاج العقم بإفريقيا التي كان لها صدى كبير للأفارقة، خاصة وأن 50% من العقم بإفريقيا يرتبط بالرجل.

وكانت وزارة الثقافة قد وجهت الدعوة إلى الدكتورة رشا قلج للمشاركة فى المعرض للحديث عن تجربتها الثرية في إفريقيا، خاصة وأن المعرض يحتفى بإفريقيا خلال دورته الحالية تحت عنوان «مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع». 

يذكر أن الدكتورة رشا قلج قد حازت على لقب السيدة الأكثر تأثيرًا وإلهامًا فى مجال العمل الاجتماعي ضمن 100 شخصية بالقارة الإفريقية لعام 2019، والتى منحتها إياها مجلة «نيو أفريكان» الإنجليزية والتى تصدر فى لندن وكان من بينها النجمان المصريان العالميان محمد صلاح ورامى مالك الفائز بجائزة الأوسكار، وقد أصبحت «قلج» حديث معظم دول إفريقيا وصحافتها بعد أن أصبحت أول امرأة مصرية وإفريقية تتولى منصب الرئيس التنفيذى لواحدة من أكبر المؤسسات الخيرية والتنموية فى أوروبا وهى «ميرك» الخيرية الدولية فى عام 2016 ونجحت فى إلهام الكثيرين، وتحولت إلى نموذج للعمل الخيري، من خلال سعيها لمساعدة المحتاجين فى إفريقيا بشتى الطرق، ومحاولاتها الحثيثة، لتوفير الدعم المادي والمعنوي في مختلف دول القارة السمراء، تجوب العالم لمساعدة الفقراء، وتتفاعل بشدة مع المشكلات الإنسانية، فكان لها التأثير والأثر الكبير فى سكان القارة ولمست قلوبهم ومشاعرهم.

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