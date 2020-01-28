مصرع وإصابة 11 من أسرة واحدة بطريق برنيس الشيخ الشاذلي

لقي مصرع فتاة وأصيب 10 آخرون، إثر انقلاب سيارة ربع نقل مغطاة من الخلف، بمنطقة الكيلو 40، بطريق برنيس الشيخ الشاذلي، جنوب البحر الأحمر، حيث كان ينقل الضحايا من الأسرة ذاتها، لحضور فرح أحد أقاربهم، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم.



وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب سيارة ربع نقل، تحمل لوحات "9335 ص ون"، مغطاة من الخلف "كبوت"، بطريق برنيس الشيخ الشاذلي.



وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف تجاه موقع الحادث، وتبين مصرع فتاة تدعى "عزيزة أرباب إبراهيم، 18 عاما، مع إصابة 10 آخرين وهم:



أسماء محمد نور، 18 عاما، وعابرة محمود حسب النبي، 7 أعوام، وسلمية محمد نور، 18 عامًا، وحليمة محمود حسب النبي، 19 عاما، ورية عمر حسب النبي 18 عامًا، ومنى أرباب إبراهيم، 15 عامًا، ورقية محمود حسب النبي، 14 عاما، ومحمود حسب النبى سعد، 49 عامًا، وعابرة محمود حسب النبي، 7 أعوام، وعبدالرحمن عمر حسب النبي، 7 أعوام.



وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد، التي استقبلت المصابين لتلقى العلاج اللازم.



ومن جانبه تفقد العميد إيهاب فرغلي، رئيس مدينة مرسى علم، المصابين بمستشفى جراحات اليوم الواحد، للاطمئنان عليهم، ووجه بتوفير الرعاية لهم، وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.