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رفضا لـ "صفقة القرن".. إصابة 13 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:33 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أصيب 13 فلسطينيا، مساء الثلاثاء، في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 12 فلسطينيا أصيبوا نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات اندلعت في بلدة العيزرية  شرق القدس.

وأوضح أن فلسطينيا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في مدخل مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

ونظم مئات الفلسطينيين وقفات احتجاجية في قطاع غزة ومنطقة الضفة الغربية؛ احتجاجا على إعلان الرئيس الأمريكي خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وأعلن ترامب عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو.

وشارك مئات الفلسطينيين في مظاهرة بغزة، دعت لها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضاً لما وصفته "صفقة ترامب- نتنياهو".

وتجمع المتظاهرون مقابل مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، ورفعوا لافتات منددة بالخطة الأمريكية ومطالبة بالوحدة، وأحرق متظاهرون دمى للرئيس الأمريكي والأعلام الأمريكية والإسرائيلية.

وتقدمت فلسطين، بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بحضور الرئيس محمود عباس السبت المقبل، لبحث ما يسمى "صفقة القرن".

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الكلمات المفتاحية

مواجهات فلسطنيين صفقة القرن الاحتلال اصابات أوضح

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