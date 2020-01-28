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الإسكندرية للسينما الفرانكفونية يفتح باب مشاركة الأفلام في دورته الأولى

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:37 م
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مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية
الفجر الفني
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أعلن مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية، عن فتح باب مشاركة الأفلام في الدورة الاولي التي تقام خلال الفترة من 12 وحتي 17 يونيو المقبل . وقال الفنان الكبير سمير صبري رئيس المهرجان: أن المهرجان يضم مسابقتين للأفلام إحداها للأفلام الطويلة والأخري للأفلام القصيرة التي لا تزيد مدتها عن 30 دقيقة وأن لكل مسابقة لجنة تحكيم خاصة بها وأن ادارة المهرجان ستتلقي مشاركات صناع الافلام عبر الموقع الالكتروني الخاص به.

وأضاف: أن باب المشاركة سيغلق منتصف ابريل المقبل وان لائحة المهرجان تشترط أن تكون الأفلام المشاركة تابعة لشركات أو أفراد تحمل جنسية إحدى الدول الفرانكوفونية،أوذات ثقافة فرانكوفونية أومشارك في انتاجها احدي الجهات الفرانكوفونية أو أن يكون الفيلم لمخرج حاصل علي دعم إنتاجي من جهات فرانكوفونية ويقبل المهرجان الافلام التي أنتجت خلال هذا العام والعام السابق لموعد انعقاد المهرجان وألا يكون سبق عرضها تجاريا في مصر
وتابع: أن جوائز المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة تضم جوائز لافضل فيلم ولجنة التحكيم الخاصة واحسن اخراج وسيناريو ومخرج وممثل وممثلة وإنجاز فني بالإضافة الي جائزة العمل الأول او الثاني لمخرجه .

المهرجان يقام تحت رعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية وهو أول مهرجان عربي للسينما الفرانكوفونية.

الجدير بالذكر ان ادارة المهرجان دشنت قبل أيام موقع المهرجان باللغات الثلاثة "العربية والفرنسية والانجليزية"

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