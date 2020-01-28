خالد أبو بكر: أجهزة الدولة الأمنية تعمل على حماية المواطن المصري

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن أكبر وظيفة في هذا المجتمع هي أن تكون مواطنًا مصريًا، معقبًا:" تقدر تسأل الحكومة وأي مسؤول عن أي شيء، تقدر تسأل رئيس الدولة، تسأل رئيس الحكومة، دي ميزة سيادة القانون".



وتابع "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن المواطن عليه أن يعي حقه جيدًا ولا يخاف من أحد، خاصة أن جميع مؤسسات الدولة تعمل في خدمة المواطن المصري.



وأشار إلى أن كافة أجهزة الدولة الأمنية تعمل على حماية المواطن، معقبًا: "الأجهزة السيادية والأمنية بتخوف، بس اللي بيهاجم البلاد".

