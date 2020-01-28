إطلالة شتوية مميزة لعاصي الحلاني وزوجته



وعق الحلاني، على الصورة قائلًا:"اذا كان برد لا بد من الحماية ولكن اهم شيء دفئ القلوب يسعد اوقاتكم من باريس".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان اللبناني، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"الله يخليكم لبعض فناني المفضل استاذ عاصي" وأضاف آخر"منورين الله يخليكون لبعض يارب".



ويذكر أن عاصي الحلاني، يشارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج "the voice kids"، ويشارك في اللجنة الفنان محمد حماقي ونانسي عجرم، وهو برنامج لاكتشاف مواهب الاطفال، ويعرض على شاشة"ام بي سي".



نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، صورة جديدة له برفقة زوجته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر عاصي، خلال الصورة في باريس وكان مرتدي "جاكيت شتوي باللون الاسود وبنطلون باللون الاسود وكوفية" وكانت زوجته مرتدية"جاكيت وبنطلون باللون الاسود وكان شعرها منسدل وهاف بوت وحقيبة باللون الاسود".