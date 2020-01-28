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أستاذ علاقات دولية: ترامب يخاطب الناخب اليهودي بخطة السلام

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:35 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت هديل عويس، أستاذ العلاقات الدولية، إن خطة السلام وغيرها من الخطط التي تطرح هدفها وضع حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، منوهة بأن الفلسطنيين رفضوا أكثر من مقترح على مدار السنوات الماضية كانت أكثر عدلا من مقترح ترامب.

وأشارت "عويس"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن خطة السلام مرتبطة بشكل كبير بحملته الانتخابية، معتبرة أن خطة ترامب يخاطب بها الناخب اليهودي، حيث يعمل ترامب على ضم فئات انتخابية جديدة.

وأوضحت أستاذ العلاقات الدولية، أن خطة السلام أحد الطرق التي يحاول بها الرئيس ترامب أن يشغل بها الرأي العام الأمريكي.
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الكلمات المفتاحية

صفقة القرن ترامب أمريكا

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