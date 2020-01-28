موعد مباراة الزمالك المقبلة محليًا وإفريقيًا

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، في فخ التعادل الإيجابي أمام وادي دجلة، بهدف لكل منهما بالدوري العام.





وأقيمت المباراة على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز، حيث تقدم للزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 15 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل أحمد سعيد في الدقيقة 42 للفريق الدجلاوي.





بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيد إلى 25 نقطة ويرتقي للمركز الثالث بفارق الأهداف عن فريق الاتحاد السكندري، فيما رفع دجلة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر.





ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة الزمالك المقبلة إفريقيًا ومحليًا عقب التعادل مع دجلة من خلال التقرير الآتي:-





"إفريقيًا"

يحل الزمالك ضيفًا على بريميرو دي أوجستو الأنجولي، يوم السبت المقبل على ملعب الأخير في مباراة تحصيل حاصل بعدما ضمن الفارس الأبيض التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





"محليًا"

يواجه الزمالك حرس الحدود، مساء يوم 5 فبراير المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.