Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الزمالك المقبلة محليًا وإفريقيًا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:33 م
Advertisements
الزمالك
الزمالك
محمد الصو
Advertisements
سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، في فخ التعادل الإيجابي أمام وادي دجلة، بهدف لكل منهما بالدوري العام.

وأقيمت المباراة على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز، حيث تقدم للزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 15 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل أحمد سعيد في الدقيقة 42 للفريق الدجلاوي.

بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيد إلى 25 نقطة ويرتقي للمركز الثالث بفارق الأهداف عن فريق الاتحاد السكندري، فيما رفع دجلة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة الزمالك المقبلة إفريقيًا ومحليًا عقب التعادل مع دجلة من خلال التقرير الآتي:-

"إفريقيًا"
يحل الزمالك ضيفًا على بريميرو دي أوجستو الأنجولي، يوم السبت المقبل على ملعب الأخير في مباراة تحصيل حاصل بعدما ضمن الفارس الأبيض التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.
وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

"محليًا"
يواجه الزمالك حرس الحدود، مساء يوم 5 فبراير المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الزمالك المقبلة موعد مباراة الزمالك الزمالك

أخبار تهمك

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ ساعتين و 40 دقيقة

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ 7 دقائق

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ 7 دقائق

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ 7 دقائق

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ 5 دقائق

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ 11 دقائق

عاجل.. أول تعليق رسمي لمصر على صفقة القرن

منذ 42 دقيقة

أحصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ 9 دقائق

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ 8 دقائق

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ON Sport 1 (أون سبورت) بث مباشر مباراة الزمالك ودجلة مجانآ - Yalla shoot

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة في ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري kora star

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة| مشاهدة مباراة الزمالك أون سبورت بدون تقطيع| رابط تايم سبورت ماتش الزمالك shoot zamalek

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الزمالك المقبلة عقب الخسارة من مازيمبي بأبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على وادي دجلة

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

بالأرقام.. عقب الفوز على دجلة.. هدوء فايلر يهدد الدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي| مواعيد مباريات الاهلي

مواعيد مباريات الزمالك| موعد مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال إفريقيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:15 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

10:15 م

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

06:51 م

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

07:42 م

أحصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

10:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status