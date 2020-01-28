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علي الطيب عن إنجي وجدان: "مبادئها في الدايت بتتغير بعد 10 دقايق"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:46 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشر الفنان المصري علي الطيب، صورة جديدة له برفقة الفنانة أنجي وجدان، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر علي، خلال برفقة إنجي، على البحر وكان مرتدي"جاكيت باللون الاسود" وكانت إنجي مرتدية"جاكيت باللون الاسود وشال باللون الاسود والابيض وكان شعرها قصير منسدل".



وعلق الطيب، على الصورة قائلًا:"مبادئها في الدايت بتتغير بعد أول ١٠ دقايق من الكلام على طعامة الأكل لستي وحدك يا إنجي
صحتين على قلب".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، ماشاءالله الروح الحلوة والطاقة الإيجابية طالعة من الصورة ربنا يدمها نعمة" وعلقت إنجي قائلة:"هاهاها دايت مين بس ياعم".


ويذكر أن آخر أعمال علي الطيب، مسلسل "أهو دا اللي صار"، وتدور أحداثة في إطار رومانسي، وشارك في البطولة روبي وأحمد داود وسوسن بدر ومحمود البزاوي.





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