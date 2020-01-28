Advertisements
Advertisements
Advertisements

سولشاير سنكرر ما فعلناه أما باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:52 م
Advertisements
سولشاير
سولشاير
وكالات
Advertisements
حث مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، لاعبيه اليوم الثلاثاء، على تقديم "أداء مثالي" إذا أرادوا تخطي مانشستر سيتي ومواصلة طريقهم نحو نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

وخسر يونايتد 1-3 في ذهاب الدور قبل النهائي باستاد أولد ترافورد ويستعد لمواجهة غريمه في المدينة غداً الأربعاء في إستاد الاتحاد.

وأقر سولشار بأن فريقه يواجه مهمة صعبة أمام حامل اللقب، لكنه قال إن "بوسع لاعبيه أن يستمدوا الإلهام من الانتفاضة المذهلة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في مارس (آذار) الماضي".

وقال المدرب النرويجي في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء "ينبغي علينا الآن استعادة بعض الذكريات والتفكير في مباراة باريس سان جيرمان لأننا فعلناها من قبل أمام فريق كبير وهذا يمنحنا بعض الأمل".

وتابع "مباراة ديسمبر التي تغلب فيها يونايتد 2-1 على سيتي، تمنحنا بالتأكيد الأمل في قدرتنا على فعل شيء هنا".

وأضاف "يجب تقديم أداء مثالي لتحقيق الفوز خارج الديار بفارق هدفين في مواجهة فريق جيد مثل سيتي، ولذلك بالنسبة لنا الأمر لا يتعلق بالأهداف خارج الديار، نحن بحاجة فقط لتسجيل هدفين أكثر منهم".

وواجه يونايتد صعوبات في الوصول لمستواه هذا الموسم، وتراجع للمركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز متأخراً بفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وآخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ولم يضم النادي أي لاعب جديد حتى الآن خلال فترة انتقالات يناير كانون الثاني رغم الأنباء التي ربطته بضم برونو فرنانديز لاعب وسط سبورتنج لشبونة في الأسابيع الأخيرة.

ورداً على سؤال بشأن التعاقد المحتمل مع فرنانديز قال سولشار "لا يوجد لدي معلومات جديدة عن الانتقالات".
وأكد سولشار أن أليكسيس سانشيز سيعود إلى يونايتد في نهاية الموسم وأبدى ثقته في قدرة المهاجم التشيلي على استعادة مستواه.

وأعير سانشيز لإنتر ميلان قبل بداية الموسم لكن لم يشارك سوى في سبع مباريات بجميع المسابقات بسبب الإصابات والمشاكل البدنية.

وقال سولشار "سيعود أليكسيس في الصيف ويبرهن أنكم جميعا على خطأ".

Advertisements

أخبار تهمك

نتيجة مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز yalla shoot| كورة لايف رابط ماتش الزمالك هدف شيكابالا

منذ 33 دقيقة

مفاجأة جديدة في ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ نصف ساعة

عاجل.. كلوب يصدم جماهير ليفربول في مدة غياب ساديو ماني

منذ ساعة و 15 دقيقة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ ساعة و 19 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

منذ ساعة و 22 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ON Sport 1 (أون سبورت) بث مباشر مباراة الزمالك ودجلة مجانآ - Yalla shoot

منذ أقل من ساعتين

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ 36 دقيقة

يلا كورة zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ودجلة بث مباشر kooora goal أون سبورت المفتوحة رابط ماتش الزمالك filgoal

منذ ساعتين و 5 دقيقة

نجم الأهلي ومنتخب مصر في انتظار حكم قضائي يوم 25 فبراير

منذ ساعتين و 13 دقيقة

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ ساعتين و 10 دقيقة

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة| مشاهدة مباراة الزمالك أون سبورت بدون تقطيع| رابط تايم سبورت ماتش الزمالك shoot zamalek

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 3 ساعات

ترامب: "صفقة القرن" تشمل دولتان والقدس لإسرائيل

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 م

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

08:25 م

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

08:25 م

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

07:39 م

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة| مشاهدة مباراة الزمالك أون سبورت بدون تقطيع| رابط تايم سبورت ماتش الزمالك shoot zamalek

07:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status