سولشاير سنكرر ما فعلناه أما باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد

حث مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، لاعبيه اليوم الثلاثاء، على تقديم "أداء مثالي" إذا أرادوا تخطي مانشستر سيتي ومواصلة طريقهم نحو نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.





وخسر يونايتد 1-3 في ذهاب الدور قبل النهائي باستاد أولد ترافورد ويستعد لمواجهة غريمه في المدينة غداً الأربعاء في إستاد الاتحاد.





وأقر سولشار بأن فريقه يواجه مهمة صعبة أمام حامل اللقب، لكنه قال إن "بوسع لاعبيه أن يستمدوا الإلهام من الانتفاضة المذهلة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في مارس (آذار) الماضي".





وقال المدرب النرويجي في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء "ينبغي علينا الآن استعادة بعض الذكريات والتفكير في مباراة باريس سان جيرمان لأننا فعلناها من قبل أمام فريق كبير وهذا يمنحنا بعض الأمل".





وتابع "مباراة ديسمبر التي تغلب فيها يونايتد 2-1 على سيتي، تمنحنا بالتأكيد الأمل في قدرتنا على فعل شيء هنا".





وأضاف "يجب تقديم أداء مثالي لتحقيق الفوز خارج الديار بفارق هدفين في مواجهة فريق جيد مثل سيتي، ولذلك بالنسبة لنا الأمر لا يتعلق بالأهداف خارج الديار، نحن بحاجة فقط لتسجيل هدفين أكثر منهم".





وواجه يونايتد صعوبات في الوصول لمستواه هذا الموسم، وتراجع للمركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز متأخراً بفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وآخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.





ولم يضم النادي أي لاعب جديد حتى الآن خلال فترة انتقالات يناير كانون الثاني رغم الأنباء التي ربطته بضم برونو فرنانديز لاعب وسط سبورتنج لشبونة في الأسابيع الأخيرة.





ورداً على سؤال بشأن التعاقد المحتمل مع فرنانديز قال سولشار "لا يوجد لدي معلومات جديدة عن الانتقالات".

وأكد سولشار أن أليكسيس سانشيز سيعود إلى يونايتد في نهاية الموسم وأبدى ثقته في قدرة المهاجم التشيلي على استعادة مستواه.





وأعير سانشيز لإنتر ميلان قبل بداية الموسم لكن لم يشارك سوى في سبع مباريات بجميع المسابقات بسبب الإصابات والمشاكل البدنية.





وقال سولشار "سيعود أليكسيس في الصيف ويبرهن أنكم جميعا على خطأ".



