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التشكيل الرسمي لمباراة استون فيلا وليستر سيتي.. مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي بث مباشر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:51 م
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بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره نادي ليستر سيتي بعد قليل ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين والتي شهدت تواجد لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه علي مقاعد البدلاء في المباراة.

وجاءت تشكيلة استون فيلا الرسمي للمباراة كالتالي:
حراسة المرمي: نيرلند
خط الدفاع: كونسا ، مينجز ، جالبيرت ، تارجيت.
خط الوسط: دوجلاس لويز ، نكامبا ، هويسا.
خط الهجوم: جاك جريليش ، أنور الغازي ، علي سماتا.

بينما جاءت تشكيلة ليستر سيتي الرسمية للمباراة كالتالي:
حراسة المرمي: كاسبر شمايكل.
خط الدفاع: بينجامين تشايلويل، كاجلار سويونكو، جوني إيفانز، ريكاردو بيريرا، بارنيز
خط الوسط: يوري تيليمانس، جيمس ماديسون، أيوزي بيريز، ويلفريد نديدي.
خط الهجوم: كيليتشي إيهياناتشو.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعت بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه ونظيره نادي ليستر سيتي علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

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