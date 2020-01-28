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مصطفي محمد أبرز الوجوه فى معسكر منتخب مصر القادم بعد التألق مع الزمالك

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:47 م
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مصطفي محمد
مصطفي محمد
محمد جمال
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يمر مصطفي محمد مهاجم نادي الزمالك بفترة رائعة خلال الفترة الماضية مع فريقه مما جعل حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر يتحدث عن إمكانياته تمهيدًا لضمه لصفوف الفراعنة خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والتى ستكون فى مارس القادم.

وكان مصطفي محمد قدم أداء مميز خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة، بقيادته الفراعنة فى التتويج بالبطولة لأول مرة وأيضًا الصعود لأولمبياد طوكيو 2020، وكان هداف للبطولة برصيد 4 أهداف.

ويقدم مصطفي محمد أداء مميز مع فريقه الزمالك خلال الموسم الحالي وتحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وهداف للفارس الأبيض بمسابقة الدوري، مسجلًا 4 أهداف بالتساوي مع أحمد سيد زيزو زميله فى الفريق، وهداف للفريق بجانب المغربي أشرف بن شرقي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وصاحب هدف هام فى مشوار الفريق بدوري الأبطال فى مرمي زيسكو الزامبي خارج الأرض.

وكان حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر قد نصح مصطفي محمد بالإستمرار على مستواه وتقديم المزيد خلال المباريات القادمة حتى يكون له دور فى المنتخب الأول.
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