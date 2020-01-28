Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": نجم الأحمر يوقع لإنبي خلال ساعات وبندًا في عقده يتيح عودته

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
تحدث مصدر داخل إدارة لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، عن مصير لاعب فريق الشباب بالنادي، من الانتقال إلى صفوف إنبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الاتفاق بين الناديين تم، حيث سيحصل الفريق البترولي، على خدمات محمد فخري لاعب الفريق، بالميركاتو الشتوي، وإعلان الصفقة سيكون خلال ساعات قليلة".

وأضاف: " اللاعب سيوقع على عقود انتقاله خلال 24 ساعة، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، بعدما أبدى اللاعب رغبة واضحة في الخروج".

وتابع: " الأهلي سيضع بندًا في عقد اللاعب مع ناديه الجديد، يتيح بعودته لصفوف المارد الأحمر، مرة أخرى خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال رغبة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، وحسب احتياجاته الفنية".

واختتم: "الأهلي يعلم قدرات أبنائه، وسياسة اتباع خروجهم على سبيل الإعارة من أجل الحفاظ عليهم، خاصةً أنهم سيكونوا مستقبل النادي في الأعوام المقبلة".

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق، عن إعارة كل من صلاح محسن إلى سموحة لمدة 6 أشهر، ومحمد عبدالمنعم "كامبوس" للفريق السكندري أيضًا لمدة موسم ونصف، وعمار حمدي لصفوف طلائع الجيش لمدة 6 أشهر.

وتأتي خطوة رحيل صغار الأهلي، من أجل ضمان المشاركات الأساسية، والتواجد تحت أنظار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، والذي يستعد للمشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، مساء يوم السبت المقبل في أم درمان ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة في ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ أقل من نصف ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

نجم الأهلي ومنتخب مصر في انتظار حكم قضائي يوم 25 فبراير

منذ ساعتين

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ ساعتين

ترامب: "صفقة القرن" تشمل دولتان والقدس لإسرائيل

منذ ثلث ساعة

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ أقل من نصف ساعة

7 لاعبين خارج قائمة ريال مدريد أمام ريال سرقسطة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ON Sport 1 (أون سبورت) بث مباشر مباراة الزمالك ودجلة مجانآ - Yalla shoot

منذ ساعة و نصف

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ أقل من نصف ساعة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ ساعة و 10 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز yalla shoot رابط ماتش الزمالك يوتيوب on sport hd

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. كلوب يصدم جماهير ليفربول في مدة غياب ساديو ماني

منذ ساعة و 6 دقيقة

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة| مشاهدة مباراة الزمالك أون سبورت بدون تقطيع| رابط تايم سبورت ماتش الزمالك shoot zamalek

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 م

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

08:25 م

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

08:25 م

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

07:39 م

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة| مشاهدة مباراة الزمالك أون سبورت بدون تقطيع| رابط تايم سبورت ماتش الزمالك shoot zamalek

07:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status