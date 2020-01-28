مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": نجم الأحمر يوقع لإنبي خلال ساعات وبندًا في عقده يتيح عودته

تحدث مصدر داخل إدارة لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، عن مصير لاعب فريق الشباب بالنادي، من الانتقال إلى صفوف إنبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الاتفاق بين الناديين تم، حيث سيحصل الفريق البترولي، على خدمات محمد فخري لاعب الفريق، بالميركاتو الشتوي، وإعلان الصفقة سيكون خلال ساعات قليلة".



وأضاف: " اللاعب سيوقع على عقود انتقاله خلال 24 ساعة، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، بعدما أبدى اللاعب رغبة واضحة في الخروج".



وتابع: " الأهلي سيضع بندًا في عقد اللاعب مع ناديه الجديد، يتيح بعودته لصفوف المارد الأحمر، مرة أخرى خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال رغبة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، وحسب احتياجاته الفنية".



واختتم: "الأهلي يعلم قدرات أبنائه، وسياسة اتباع خروجهم على سبيل الإعارة من أجل الحفاظ عليهم، خاصةً أنهم سيكونوا مستقبل النادي في الأعوام المقبلة".



وكان الأهلي أعلن في وقت سابق، عن إعارة كل من صلاح محسن إلى سموحة لمدة 6 أشهر، ومحمد عبدالمنعم "كامبوس" للفريق السكندري أيضًا لمدة موسم ونصف، وعمار حمدي لصفوف طلائع الجيش لمدة 6 أشهر.



وتأتي خطوة رحيل صغار الأهلي، من أجل ضمان المشاركات الأساسية، والتواجد تحت أنظار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، والذي يستعد للمشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.



ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، مساء يوم السبت المقبل في أم درمان ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.