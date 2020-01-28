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الخشت: ما حدث بيني وبين شيخ الأزهر اختلاف وليس خلاف

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:41 م
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الدكتور عثمان الخشت
الدكتور عثمان الخشت
الفجر
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قال الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن ما حدث في الجلسة الختامية لمؤتمر تجديد الخطاب الديني اختلاف وليس خلاف، مؤكدًا أن هناك احترام متبادل بينه وبين شيخ الأزهر منذ زمن طويل.

وأكد "الخشت" خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الثلاثاء، أنه يدعو للرجوع للقرآن والحديث دون اجتهادات بشرية، لافتًا إلى أن التراث صناعة بشرية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة صنع تراث جديد، مضيفًا أن التراث القديم يجب أن يتم تلقيحه فقط، معلقًا: "ما يصلح منه نأخذه وما لا يصلح لا نأخذه، أنا أدعو لمفهوم تجاوز التراث ولا أدعو لإلغاءه كله، أنا جايب كلامي من سنة ربنا في الطبيعة، ومن الخطأ تقديس التراث أو إهانته".
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الكلمات المفتاحية

مصر مؤتمر التجديد شيخ الازهر الدكتور عثمان الخشت اخبار احمد الطيب

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