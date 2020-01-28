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يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري kora star

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:32 م
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الزمالك
الزمالك
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يلاقي الزمالك نظيره وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الثلاثاء.

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موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة
ويقام اللقاء بين الزمالك ووادي دجلة عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري الممتاز بث مباشر اليوم كورة لايف kora live
الزمالك في آخر لقاء له تعادل سلبيًا أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة ستار kora star
بينما في آخر لقاءات الزمالك في الدوري حقق الفوز أمام نظيره الجونة بثنائية نظيفة.

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وحقق وادي دجلة الفوز في آخر لقاءاته بنتيجة كبيرة بثلاثية مقابل هدف أمام أسوان، ضمن منافسات الدوري.

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز يلا شوت yalla shoot
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة

وتذاع المباراة بين الزمالك ووادي دجلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز على قناتي On sports، و time sports.

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة ستار kora star
ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 24 نقطة، من 7 انتصارات و3 تعادلات و هزيمتين، واستطاع أن يسجل 17 هدف ودخل مرماه 9 أهداف.

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز يلا شوت yalla shoot
ويتواجد وادي دجلة في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر 7 آخرين وتعادل 4 مرات، وسجل 16 هدف ودخل مرماه 22 هدف.
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