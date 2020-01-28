Time Sports مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر رابط تايم سبورت YouTube

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة وادي دجلة ضد الزمالك مساء اليوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، YALLA SHOOT دجلة يستضيف الزمالك، بالدوري العام.





كورة ستار، حيث يبحث فريق الزمالك عن تحقيق الفوز والتقدم نحو المراكز الأولى في جدول الترتيب، أمرًا في اللحاق بالمنافسة KORA STAR الزمالك يبحث العودة للمنافسة على اللقب المحلي.





ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، لاستغلال الحالة المعنوية للاعبين عقب التأهل من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مؤخرًا، كورة حصري الزمالك يلعب مباراة دجلة من أجل الحصول على ثلاث نقاط واحتلال المركز الثالث، KORA7ASRY، الزمالك ضيفًا على دجلة بملعب السلام الدولي.





موعد مباراة وادي دجلة ضد الزمالك بالدوري العام

وتُقام مباراة وادي دجلة ضد الزمالك، اليوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة وادي دجلة ضد الزمالك بالدوري العام

كورة جول حيث سيتم إذاعة مباراة وادي دجلة ضد الزمالك، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري، KORA GOAL دجلة يستضيف الزمالك.





لايف شووت حيث يدخل فريق الزمالك مباراته أمام وادي دجلة وهو محتلًا المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بينما يحتل وادي دجلة المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، LIVE SHOOT الزمالك يبحث عن الفوز أمام دجلة.

كورة أونلاين، حيث يدخل دجلة المباراة، بقيادة اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني، وهو طامحًا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأبيض للتقدم إلى منتصف الجدول، KORA ONLINE الزمالك ضيفًا على دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.





ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة وادي دجلة ضد الزمالك، عبر كورة فور جول، بموقع الفجر الرياضي، KORA4GOAL بدون تقطيع أو إعلانات.