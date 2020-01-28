نتيجة مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز yalla shoot| كورة لايف رابط ماتش الزمالك هدف شيكابالا

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة كورة لايف يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره وادي دجلة في الجولة الخامسة عشرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته فى البطولة المحلية، بعدما حقق ثلاث انتصارات متتالية أمام أسوان وطنطا والجونة، فى الجولات الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة على الترتيب من منافسات الدورى الممتاز

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يلا شوت لايف موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة تقام مباراة الزمالك ووادي دجلة فى السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، وتذاع علي قنوات تايم سبورت واون سبورت.





كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة ، يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

yalla shoot live يلا شوت لايف يركز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مع لاعبى الأبيض على تحقيق نتيجة إيجابية أمام وادى دجلة فى مواجهة اليوم، ليواصل الفريق مشوار انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز خاصة بعدما ضمن الفريق الأبيض التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، عقب تعادل أول أغسطس الانجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، لذا يُركز المدرب الفرنسى على مواصلة المشوار فى البطولة المحلية فى ظل المنافسة الشرسة مع أندية المربع الذهبى فى الموسم الجارى يلا شوت الجديد





kora star كورة ستار لايف ، يدرس الفرنسى كارتيرون إجراء عدد من التغييرات على تشكيل فريقه الأساسى أمام وادى دجلة، لتعويض الغيابات ضمن صفوف الفريق بعد تأكد غياب الثنائى طارق حامد، لاعب وسط الأبيض وعمر السعيد، مهاجم الفريق، بعد حصولهما على الإنذار الثالث فى مباراة الجونة الأخيرة بالدورى، بالإضافة إلى غياب المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الزمالك، عن المباراة، بعدما تعرض للإصابة فى العضلة الضامة أثناء مشاركته فى الإحماء قبل مباراة الأبيض ومازيمبى الكونغولى، حيث شارك وقتها أحمد سيد زيزو فى المباراة بدلاً منه، ليفضل كارتيرون إراحته وعدم المجازفة به أيضاً فى لقاء الليلة، كما حذر المدرب الفرنسى لاعبى الأبيض من خطورة لاعبى وادى دجلة خاصة لإجادتهم التمريرات القصيرة السريعة واستغلال المساحات وهو ما يُمكن أن يُمثل خطورة على دفاعات الأبيض، ومن المتوقع، أن يدفع الفرنسى كارتيرون بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، محمد حسن وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وأوباما وشيكابالا أو أحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".





يلا شوت الجديد لايف yalla shoot 7asry فى المقابل، يسعى اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، لتحفيز لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، بعدما حرص على دراسة مباريات الأبيض الأخيرة للوقوف على نقاط الضعف والثغرات التى من الممكن أن يعتمد عليها لبناء خطة مباراة الليلة، خاصة بعدما استعاد الفريق انتصاراته بالفوز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، بعد سلسلة من النتائج السلبية التى حققها الفريق فى المسابقة المحلية وسيعتمد المدرب اليونانى على خبرات حارسه محمد عبد المنصف "أوسة" بجانب حماس اللاعبين الشباب حيث يمتلك الفريق مجموعة من المواهب الصاعدة وعلى رأسهم محمد هلال ومحمد عبد العاطى إضافة إلى خبرات حسام عرفات لاعب الفريق الحالى والزمالك السابق يلا شوت الجديد.