الفيصلي يضم لاعب أهلي جدة السابق

كشف نادي الفيصلي السعودي عن انتقال مصطفى بصاص لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر.

وأنهت إدارة نادي الفيصلي السعودي برئاسة فهد بن عبدالمحسن المدلج رسمياً توقيع عقود اللاعب '' مصطفى بصاص '' لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لموسمين.

وكان قد فسخ اللاعب مصطفى بصاص تعاقده مع النادي الأهلي السعودي، بالتراضي بين الطرفين.

يذكر أن الفيصلي يستعد لملاقاة الفيحاء يوم الأول من فبراير المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن مصطفى بصاص لعب مع الأهلي 112 لقاء مع الأهلي، وسجل 22 هدف، وصنع 18 هدفاً، منذ أن انضم إلى الفريق في عام 2012، فيما تمت إعارته الموسم الماضي إلى أحد، وخاض لقاء وحيد هذا الموسم مع الأهلي.