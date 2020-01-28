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النيابة العامة تبدأ تحقيقاتها في واقعة فتاة دار أيتام العاشر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:28 م
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النائب العام
النائب العام
مـروة هيـكل
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أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإجراء تحقيقات عاجلة في واقعة المشهد المنشور على وسائل التواصل الإجتماعي؛ والذي تظهر فيه مسئولة بأحد دور الأيتام بمدينة العاشر من رمضان وهي تضرب فتاة بالدار.

وكانت وزيرة التضامن الإجتماعي قد وجهت مديرية التضامن الإجتماعي بانتقال لجنة لفحص بلاغ بشأن المشهد المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهرت به المسئولة تضرب الفتاة بلوح خشبي سميك؛ واستمرت بضربها ضربا مبرحا متجاهلة رجاء وتوسل فتيات أخريات بالدار للتخفيف عنها؛ حتى انكسر اللوح.

وانتقلت اللجنة رفقة مأمور الضبط القضائي بالمديرية إلى الدار؛ حيث حرر محضرا بالواقعة أحيل للنيابة العامة.
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الكلمات المفتاحية

فتاة النائب العام التواصل الإجتماعي الأيتام

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