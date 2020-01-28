سفير الصين: لا توجد إصابات بين الصينيين في مصر بـ "الكورونا"

قال لياو ليتشيانج، سفير الصين في مصر، إن العلاقات بين مصر والصين تصل إلى درجة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، موضحًا أن العلاقة تطورت بين البلدين بدعم من رئيسي الدولتين.



وأشار "ليتشيانج"، خلال تقرير خاص مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن الصين تولي اهتمام كبير بالجانب الصحي للمصريين، مضيفًا أنهم متفهمون الإجراءات التي تتخذها مصر في المطارات.



وأضاف سفير الصين في مصر، أن قياس درجات الحرارة ومتابعة الحالة الصحية للصنيين إجراءات طبيعية في ظل تلك الظروف، مؤكدا أنه لم تظهر أي حالة إصابة أو اشتباه في الصينيين في مصر.

