محمد الباز: خطة السلام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات

قال الإعلامي محمد الباز، إن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات.





وأكد "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي ترامب يعترف بالدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، ويقول إنه سيقيم دولة فلسطين حينما تحين الظروف المناسبة.





وأوضح الإعلامي محمد الباز، أن ترامب قال في كلمته بشأن خطة السلام، إنه سيتم دفع 50 مليار دولار للفلسطينيين، وأنهم لن يحتاجوا لأي مساعدات أخرى.



