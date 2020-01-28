Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد الباز: خطة السلام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:26 م
Advertisements
محمد الباز
محمد الباز
أمنية فوزي
Advertisements
قال الإعلامي محمد الباز، إن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات.

وأكد "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي ترامب يعترف بالدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، ويقول إنه سيقيم دولة فلسطين حينما تحين الظروف المناسبة.

وأوضح الإعلامي محمد الباز، أن ترامب قال في كلمته بشأن خطة السلام، إنه سيتم دفع 50 مليار دولار للفلسطينيين، وأنهم لن يحتاجوا لأي مساعدات أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد الباز صفقة القرن دونالد ترامب خطة السلام

أخبار تهمك

ترامب: "صفقة القرن" تشمل دولتان والقدس لإسرائيل

منذ أقل من نصف ساعة

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الأهلي ومنتخب مصر في انتظار حكم قضائي يوم 25 فبراير

منذ ساعتين

عاجل.. كلوب يصدم جماهير ليفربول في مدة غياب ساديو ماني

منذ ساعة و 7 دقيقة

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة| مشاهدة مباراة الزمالك أون سبورت بدون تقطيع| رابط تايم سبورت ماتش الزمالك shoot zamalek

منذ أقل من ساعتين

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري yalla zamalek

منذ ساعة و 19 دقيقة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة جديدة في ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ ساعتين

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

منذ ساعة و 14 دقيقة

يلا كورة zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ودجلة بث مباشر kooora goal أون سبورت المفتوحة رابط ماتش الزمالك filgoal

منذ أقل من ساعتين

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ON Sport 1 (أون سبورت) بث مباشر مباراة الزمالك ودجلة مجانآ - Yalla shoot

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

'برلمانية': إغلاق منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن له عواقب سياسية دولية

"كوشنر": ترامب نجح في تحسين فرص السلام

محلل سياسي: قرارات ترامب لا يُمكن توقعها

"أسوشيتيد برس": قطع المساعدات الأمريكية يضر بحياة آلاف الفلسطينيين

رويترز: مستشار ترامب وصهره يعملان على خطة سلام إسرائيلية فلسطينية جديدة

"صيف ساخن" في فلسطين.. ورئيس الوزراء الجديد يحذر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 م

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

08:25 م

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

08:25 م

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

07:39 م

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة| مشاهدة مباراة الزمالك أون سبورت بدون تقطيع| رابط تايم سبورت ماتش الزمالك shoot zamalek

07:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status