ادخل رقم جلوسك.. لينك شغال لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الجيزة





رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2020



نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة







ادخل رقم جلوسك.. لينك شغال لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الجيزة

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2020، في محافظة الجيزة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020، ويمكن للطلاب أن يدخلوا على موقع وزارة التربية والتعليم، وتسجيل الأسم ورقم الجلوس، وتمكن طلاب الأسكندرية من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بعد ظهورها في المحافظة.وظهرت أيضًا في محافظة الدقهلية وتمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي من معرفة نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية اليوم، كما ظهرت في محافظات "القاهرة، المنوفية، القليوبية".كما ظهرت الآن نتيجة التيرم الأول للشهادة الاعدادية في الجيزة، بالاسم فقط وظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة عبر موقع الوزارة الرسمي.اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء 2812020 نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية حيث بلغت نسبة النجاح 72،8% وفازت إدارة الهرم بالترتيب الأول بنسبة نجاح 81،9% تليها إدارة أكتوبر 81،3% ثم ادارة الشيخ زايد 79،7%.وأكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية كانت حريصة على ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة، كما يمكن للطلاب أن يبحثوا عنها بالاسم فقط وهناك رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2020 على تصحيح الامتحانات بشكل يومى عقب انتهاء الامتحانات، لسرعة ظهور النتيجة، مؤكدا أن نسبة النجاح مرتفعة، وأضاف خالد حجازى، أنه من المقرر أن تتاح النتيجة بجميع المدارس بعد أن اعتمادها محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.ويذكر أن قد أنهى طلاب الشهادة الإعدادية الخميس الماضى، امتحانات الفصل الدراسى الأول في الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية بمحافظة الجيزة، حيث أدى 153 الف 537 من طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان امام 615 لجنة امتحانية.وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي الأورمان الإعدادية الثانوية في حي العجوزة واللواء محمد نجيب الإعدادية بنين بحى شمال الجيزة للاطمئنان على سير الامتحانات وتوافر المناخ المناسب للطلاب لأداء الإمتحانات على أكمل وجه.ويذكر أن قد حرص المحافظ على الإطمئنان علي الطلاب وسئلهم عن مستوى الإمتحانات ومدى شمولية الأسئلة للوحدات الدراسية كما حرص راشد على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس موجهًا برفع أي مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة.