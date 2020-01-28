Advertisements
Advertisements
Advertisements

ادخل رقم جلوسك.. لينك شغال لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الجيزة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:22 م
Advertisements
نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة
نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة
Advertisements
ادخل رقم جلوسك.. لينك شغال لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الجيزة

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2020، في محافظة الجيزة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020، ويمكن للطلاب أن يدخلوا على موقع وزارة التربية والتعليم، وتسجيل الأسم ورقم الجلوس، وتمكن طلاب الأسكندرية من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بعد ظهورها في المحافظة.

وظهرت أيضًا في محافظة الدقهلية وتمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي من معرفة نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية اليوم، كما ظهرت في محافظات "القاهرة، المنوفية، القليوبية".

كما ظهرت الآن نتيجة التيرم الأول للشهادة الاعدادية في الجيزة، بالاسم فقط وظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة عبر موقع الوزارة الرسمي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2020

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء 2812020 نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية حيث بلغت نسبة النجاح 72،8% وفازت إدارة الهرم بالترتيب الأول بنسبة نجاح 81،9% تليها إدارة أكتوبر 81،3% ثم ادارة الشيخ زايد 79،7%.

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة

وأكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية كانت حريصة على ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة، كما يمكن للطلاب أن يبحثوا عنها بالاسم فقط وهناك رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2020 على تصحيح الامتحانات بشكل يومى عقب انتهاء الامتحانات، لسرعة ظهور النتيجة، مؤكدا أن نسبة النجاح مرتفعة، وأضاف خالد حجازى، أنه من المقرر أن تتاح النتيجة بجميع المدارس بعد أن اعتمادها محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

ويذكر أن قد أنهى طلاب الشهادة الإعدادية الخميس الماضى، امتحانات الفصل الدراسى الأول في الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية بمحافظة الجيزة، حيث أدى 153 الف 537 من طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان امام 615 لجنة امتحانية.

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي الأورمان الإعدادية الثانوية في حي العجوزة واللواء محمد نجيب الإعدادية بنين بحى شمال الجيزة للاطمئنان على سير الامتحانات وتوافر المناخ المناسب للطلاب لأداء الإمتحانات على أكمل وجه.

ويذكر أن قد حرص المحافظ على الإطمئنان علي الطلاب وسئلهم عن مستوى الإمتحانات ومدى شمولية الأسئلة للوحدات الدراسية كما حرص راشد على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس موجهًا برفع أي مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة.

ادخل رقم جلوسك.. لينك شغال لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الجيزة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزاره التربيه والتعليم نتيجه الصف الثالث الاعدادى نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 الاسكندريه نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 نتيجه الشهاده الاعداديه نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2019 برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادى نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 نتيجة الاعدادية نتيجة الإعدادية بالجيزة نتيجة اعدادية الاسكندرية نتائج التعليم الاساسي مديرية التربية والتعليم بالجيزة

أخبار تهمك

ترامب: "صفقة القرن" تشمل دولتان والقدس لإسرائيل

منذ ثلث ساعة

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ ساعتين

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الأهلي ومنتخب مصر في انتظار حكم قضائي يوم 25 فبراير

منذ ساعتين

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة| مشاهدة مباراة الزمالك أون سبورت بدون تقطيع| رابط تايم سبورت ماتش الزمالك shoot zamalek

منذ أقل من ساعتين

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ أقل من نصف ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

منذ ساعة و 13 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ON Sport 1 (أون سبورت) بث مباشر مباراة الزمالك ودجلة مجانآ - Yalla shoot

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

يلا كورة zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ودجلة بث مباشر kooora goal أون سبورت المفتوحة رابط ماتش الزمالك filgoal

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة في ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري yalla zamalek

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. كلوب يصدم جماهير ليفربول في مدة غياب ساديو ماني

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 بالإسم أو رقم الجلوس مجانا

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2019 الترم التاني بالإسم ورقم الجلوس

بوابه نتائج التعليم الأساسي- ظهرت نتائج الشهادة الإعدادية 2019“ا لقاهرة والجيزه والقليوبية” برقم الجلوس الترم الأول

ظهرت الأن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 في جميع المحافظات عبر مواقع مديريات التربية والتعليم

روابط سريعة ومباشرة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول برقم الجلوس محافظة الجيزة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 م

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

08:25 م

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

08:25 م

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

07:39 م

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة| مشاهدة مباراة الزمالك أون سبورت بدون تقطيع| رابط تايم سبورت ماتش الزمالك shoot zamalek

07:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status