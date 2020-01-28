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البورصات الأوربية تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:13 م
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مؤشر فوتسي
مؤشر فوتسي
وكالات
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تعافت البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة قطاع الاتصالات الذي صعد بنحو 1.7 بالمائة، مع ترقب صفقة البريكست وانحصار المخاوف حول فيروس كورونا.


ألغت الصين الكثير من رحلات السفر خارج وداخل الصين، مع تمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لأوائل الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي  يوم الجمعة المقبل، لتبدأ فترة انتقالية يعمل فيها الجانبان على الاتفاقات التجارية الجديدة.


وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 417.5 نقطة.

وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 7480.6 نقطة.

وقفز مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.07 بالمائة ليسجل 5925.8 نقطة.

وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 13323.6 نقطة.

وهبط سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 1.1004 دولار.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا عطلة رأس السنة القمرية صفقة البريكست رأس السنة القمرية البورصات الأوربية

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