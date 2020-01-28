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النيابة الإدارية تفتح تحقيقا في تعذيب فتاة دار أيتام العاشر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:19 م
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الواقعة
الواقعة
هدير حمزة
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أمرت النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة تعذيب فتاة بإحدى دور الأيتام بالعاشر من رمضان، في ضوء ما رصدته إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية، وما تم تداوله من مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ اليوم الثلاثاء والذي تضمن تعدي إحدى مشرفات دار نهر الحياة بالعاشر من رمضان على إحدى فتيات الدار بالضرب المبرح باستخدام عصا.

حيث تبين من الفحص المبدئي أن من ظهرت في مقطع الفيديو هي رئيس مجلس إدارة الدار المجمد عضويتها من قبل وزارة التضامن، وما أثير من شبهات حول تكرار مثل تلك الواقعات من المذكورة على عدد من فتيات الدار.

وقد أمر المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة مع إعلان نتائج التحقيقات فور انتهائها على الرأي العام.
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الكلمات المفتاحية

دور الأيتام النيابة الإدارية العاشر الإعلام

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