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رئيس 'النيل للأخبار': أفلام وثائقية وبروموهات ترويجية لتطوير الشاشة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:11 م
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بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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قالت أميرة سالم رئيس قنــاة النـيـل للأخـبار، إن القناة تستعد لتطويــر شاشتها عبر إنتاج عدد من الأفلام الوثائقية والبروموهات الترويجية والمعلوماتية التعريفيـة بأبرز الأحداث التي تهم المواطن.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن سياسة القناة التحريرية تواكب عملية التحديث والتنمية التي تعيشها الدولة المصرية، موضحة أن عملية التطوير تتضمن تغيير شكل ومضمون البرنامج الأسبوعي "سبعة رياضة"، وهو برنامج أسبوعي معني بالشأن الرياضي، والذي يستضيف  أبرز نجوم الوسط الرياضي المصري.

وأكدت "سالم" أن القناة انتهت من إنتاج فيلم تسجيلي بعنوان  "واحة العبور "، يتناول السحر الكامن في واحة سيوة كمقصد سياحي وعلاجي استثماري هام للدولة.

وتابعت: "نعكف حاليًا على إنتاج فيلم تسجيلي بعنوان  الأزهر قبلة العلماء، بالتعاون مع الأزهر الشريف، يهدف إلة توضيح الدور الحيوي للأزهر في العالم، ودوره الرائد في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة،  التي تواجه التطرف.

وفي إطار دور القناة في مواجهة البطالة ودعم ثقافة العمل، لفتت رئيس القناة إلى أنها تقوم ببث برنامج "مشروعك مستقبلك"، والذي يلقي الضوء علة النماذج الناجحة التي استطاعت تغيير واقعها، وأصبحت من أرباب الأعمال، وذلك بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي نفس الإطار استضافت القناة مجموعة متميزة من شباب رواد الأعـمال في برنامج  "جيل المستقبل".

واستطرد بأن القناة نجحت القناة في إضافة برنامج جديد تحت اسم  "النيل مباشر" ليواكب التطورات السريعة والمتلاحقة على الساحة العربية والإقليمية، واستطاع البرنامج في فترة وجيزه من انطلاقه في تحقيق نسب مشاهدة عالية على موقع اليوتيوب.

وشددت عاى أن هناك فريقيًا من القناة، يعكف حاليًا على تطوير "نشرة الثامنة"، حتى تستطيع مواكبة التحديث المستمر في عالم الأخبار.
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