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بعد حبس "الفيشاوي" عامًا لامتناعه عن النفقة.. محامي نجلته: "هيدفع وهيبقى شكله وحش"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:39 م
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احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي
كساب أحمد
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عقب شعبان سعيد، محامي نجلة الفنان احمد الفيشاوي، على الحكم بحبس أحمد الفيشاوي سنة، لامتناعه عن سداد النفقة، قائلًا: "القضاء في النهاية سينتصر، الفيشاوي لم يسدد إلا النفقة التي حكمت المحكمة خلال الفترة الماضية، وامتنع عن دفع نفقات أخرى".

وتابع "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن "الفيشاوي" أرسل رسالة لإبنته بأنها ليس لديها أي أموال، وكل الدعاوي التي قام برفعها دعاوي كيدية، معقبًا: "أنا مش فاهم هو الفيشاوي عايز إيه"

ولفت إلى أن "الفيشاوي" ينتقل ما بين عدة وحدات سكنية، ولا توجد سيارة مسجلة بإسمه، معقبًا: "إيه شغل المغامرات ده، كده كد كده هيدفع، مش عايزن الناس تقول عنه مش بيدفع إلا لما بيجي يتحبس، هيبقى شكله وحش".
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