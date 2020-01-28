لو الموقع تقيل.. رابط بديل للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 برقم الجلوس في الإسكندرية عبر بوابه التعليم الاساسي أو alexandria.gov





يواجه العديد من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، مشكلة بسبب عطل مواقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي في المحافظة، وذلك نتيجة استقبال الموقع كم هائل من الطلاب للاستعلام عن نتيجتهم وفيما يلي نقدم لكم رابط بديل للاستعلام عن نتيجة 3 اعدادي وتفاصيل إعلانها وكيفية الحصول عليها.





محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية





قام محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020، باعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية عام 2019-2020، بحضو وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبلغت نسبة النجاح 85.2%.





رابط بديل للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 برقم الجلوس في الإسكندرية





بالنقر هنا ، وكل ما عليك فعله، تسجيل رقم الجلوس واضغط بحث، ومن ثم تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الخاصة بك. ويمكن للطاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عن طريقة الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية أو، وكل ما عليك فعله، تسجيل رقم الجلوس واضغط بحث، ومن ثم تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الخاصة بك.





تفاصيل نسب نجاح طلاب الشهادة الإعدادية في الإدارات التعليمية





وأصدرت محافظة الإسكندرية بيان عن ترتيب نسب نجاح طلاب الشهادة الإعدادية ي الإدارات التعليمة، وجاءت كالتالي:





ادارة الجمرك التعليمية، وبلغت نسبة النجاح بها 98٪





ادارة العجمي حيث بلغت نسبة النجاح بها التعليمية 95.3٪





إدارة غرب التعليمية، حيث بلغت نسبة النجاح بها 93.3٪





إدارة شرق التعليمية، حيث بلغت نسبة النجاح بها بلغت 91.9٪





إدارة وسط التعليمية، حيث بلغت نسبة النجاح بها 85.2٪





إدارة منتزه التعليمية، حيث بلغت نسبة النجاح بها 80.2٪





إدارة العامرية، حيث بلغت نسبة النجاح بها 70.7٪





ادارة برج العرب، حيث بلغت امانسبة النجاح بها 70.1٪









محافظ اللإسكندرية يهنئ الطلاب ويشكر أولياء الأمور





ويذكر أن محافظ الإسكندرية، قام بتهنئة الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما وجه الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، لافتًا إلى أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.





تفاصيل أداء امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية





وتقدم لاداء امتحانات الشهادة الإعدادية 85421 طالب وطالبة، أما الحضور فقد بلغ عددهم 83395 طالب وطالبة ، وجاءت نسبة النجاح 85.2٪ بإجمالي عدد 71025 طالب وطالبة ، ووصلت نسبة النجاح بين البنين 81.7٪، بينما نسبة النجاح بين البنات فقد بلغت 88.6٪.





تصريح وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية عن نتيجة الشهادة الاعدادية





قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، يوسف الديب، إنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإجابة لامتحان الشهادة الإعدادية بالإسكندرية ، مع مراعاة الدقة المتناهية في تقدير درجات الطلاب والمراجعة الشاملة للورقة الامتحانية قبل رصد الدرجات في الشيت الورقي والبرنامج الخاص بالكنترول المدرسي على الحاسب الآلي.





ويذكر أن مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية نسقت مع اللجان الإدارية ولجان نظام المراقبة توفير أعداد مناسبة من الملاحظين والمراقبين، لتوفر بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات وتوفير مقاعد كافية ومناسبة ونشر جدول الامتحان ودليل اللجان بمكان واضح وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسي في حالة عدم التزام الطلاب المستهترين بالتعليمات.





تفاصيل توزيع طلاب الشهادة الإعدادية على اللجان





وقد تم توزيع الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية بالاسكندرية على 331 لجنة، على النحو التالي:





79 لجنة في إدارة المنتزة

75 لجنة بإدارة شرق

39 لجنة بإدارة وسط

8 لجان في إدارة الجمرك

31 لجنة في إدارة غرب

43 لجنة في إدارة العجمي

30 لجنة في إدارة العامرية

36 لجنة في إدارة برج العرب





ويذكر أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى جمهورية مصر العربية، بدأت في 16 يناير وانتهت 23 يناير الجاري.



