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شاهد.. رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:48 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة رجاء الجداوي، مجموعة صور جديدة برفقة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.

وعلقت "الجداوي" علي الصور:" دكتورة غادة والي ألف مبروك يا حبيبتي علي المنصب الجديد صورة مشرفة لمصر"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصور:" أنتي كمان يا مدام رجاء عنوان الشياكة للأناقة والرقي والأحترام وشرف لكل مكان تتواجدي فيه" .

قام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية نظمت أحتفالية كبيرة وتم تكريم الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي سابقاً، تتولي منصباً جديداً وحضر هذه الأحتفالية الفنانة رجاء الجداوي وسهير عبد القادر .

رجاء الجداوي وعروض الأزياء

تعد الفنانة رحاء الحداوي واحدة من أهم الفنانات المصرياتي اللاتي حافظن علي تواجدهن علي الساحة الفنية بشكل دائم منذ بدايتها الفنية وحتي اليوم، حيث وصل تواجدها علي الساحة الفنية إالي ما يقرب من ستون عاماً متواصلة.

حيث بدأت مشوارها الفني كعارضة أزياء وحضرت عروض أزباء عالمية وتتصف برقيها وذوقها الراقي.

فيلم غريبة

كان فيلم غريبة هو الفيلم الأول في مشوارها الفني والذي أنتج عام "1958"، ومن إخراج أحمد بدرخان، وقصة الاتب عثمان حسين، وهذا الفيلم مأخوذ عن فيلم الابنة المراهقة الأمريكي.

شاركت النجمة رجاء الجداوي في بطولته مع الفنانة نجاة الصغيرة، والفنان عماد حمدي والفنان أحمد مظهر والفنان أحمد رمزي، والفنانة عقيلة راتب والفنانة زوزو ماضي.

ينتمي هذا الفليم للأفلام الدرامية الغنائية وتم تصويره بالأبيض والأسود فكانترهي التقنية المتواجدة، الفليم من إنتاج أفلام الأهرام.

أبرز أفلامها

شاركت النجمة رجاء الجداوي في باقة مختلفة وكبيرة من الأفلام السينمائية ما بين الماضي والحاضر أبرزهم هذه الأفلام السينمائية القديمة

"دعاء الكراون، كرمة زوجتي، لا تبكي يا حبيب العمر، أزواج طائشون، ليتني ما عرفت الحب، ابتسامة واحدة تكفي، يدفع الثمن، حدودتة مصرية، ايام الحب، بابا عايز كده، معسكر الأحلام"

أما عن الأفلام السينمائية الحديثة منها "الثلاثة يشتغلونها، المش مهندس حسن، شيكامارا، بطية العايمة، بوبوس، فيلم ثقافي، تتح، بابا عايز كده، تيمور وشفيقة، يانا يا هوه، كلام جرتيد، كركر، أحلام الفتي الطائش، البيه البواب".
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