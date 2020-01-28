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اليوم.. بدأ تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:19 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة المصرية ريهام حجاج، مجموعة صور جديدة لها برفقة فريق عمل مسلسل "لما كنا صغيرين"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريهام، خلال الصور برفقة "الفنان محمود حميدة ونسرين أمين ومحمود حجازي كريم قاسم ومخرجين المسلسل".

وعلقت حجاج، على الصور قائلة:"بسم الله توكلنا مسلسل لما كنا صغيرين رمضان2020".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بالتوفيق يارب" وأضاف آخر "أحلى من الحلا يا أجمل ريهام"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جمالك جمال مش عادي".

ويذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج، مسلسل "كارمن"، وهو اولى بطولاتها المطلقة، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم عبير منير وأحمد حاتم وأحمد حلاوة، والمسلسل من إخراج حسين شوكت.
اليوم.. بدأ تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين"
اليوم.. بدأ تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين"
اليوم.. بدأ تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين"
اليوم.. بدأ تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين"
اليوم.. بدأ تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين"
اليوم.. بدأ تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين"
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