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بالقفطان المغربي.. دنيا بطمة تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:31 م
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دنيا بطمة
دنيا بطمة
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة دنيا بطمة، مجموعة صور جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.


ظهرت دنيا بطمة في الصور، بالقفطان المغربي، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة ومختلفة، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، وأكتفت من الإكسسوارات بالحلق والأسورة الذهبية .


وعلقت" بطمة" علي الصور:" مهما تعثرت..دائما قل الحمدلله فالعبرة في النهاية" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .


ويعتبر القفطان المغربي من أجمل إطلالات الفنانة دنيا بطمة، التي تألقت بها في البرامج التلفزيونية وأحدث جلسات التصوير التي ظهرت فيها .


ويعد أيضا القفطان المغربي من أنواع الملابس الأنيقة المميزة والمختلفة، ومن الملابس المفضلة للفنانة دنيا بطمة التي تفضل أن تظهر به علي المسرح في العديد من الأوقات المختلفة .



ويشار أن آخر أعمال الفنانة دنيا بطمة، طرحت مؤخراً فيديو كليب أغنيتها " الزمن بيدور" .
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