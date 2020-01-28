حلمي النمنم ينفعل على الهواء: "محتاجين أحزاب قوية تنزل الشارع وتسمع الناس"



أكد الكاتب الصحفي حلمى النمنم، وزير الثقافة السابق، على ضرورة وجود أحزاب قوية في مصر، معقبا: محتاجين أحزاب قوية تنزل الشارع وتسمع الناس.. مش أحزاب في شقق بوسط البلد وتحجج أن الدولة لا تعطي لهم فلوس!".



وأضاف "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك بعض الأحزاب تطالب بالقمع ومنع بعض الأشخاص من الظهور تليفزيونيا.



وأشار وزير الثقافة السابق إلى أن وجود أحزاب قوية يمنع الاستغلال الأحمق للدين، متابعًا: "جماعة الإخوان فشلت فشلًا ذريعا ويحاولون تصيد الأخطاء؛ لأن دي سبوبتهم".